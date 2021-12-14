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    Can Tanrıyar, baba oluyor

    61 yaşındaki Can Tanrıyar, 3. kez baba olacağını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2021 - 13:58
    • Güncelleme : 14.12.2021 - 14:16
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    Can Tanrıyar, baba oluyor

    Geçtiğimiz mayıs ayında evlenen Can Tanrıyar ve Tamar Oner çiftinden müjdeli haber geldi. 61 yaşındaki Can Tanrıyar 3. kez baba oluyor.

    3. ÇOCUK YOLDA

    Şafak Demircioğlu ile evliliğinden iki çocuğu olan gazeteci ve yapımcı Can Tanrıyar, üçüncü kez baba olmaya hazırlanıyor.

    Baba olacağı için çok heyecanlı olan Tanrıyar, müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

    "ŞÜKÜRLER İYİ"

    Tanrıyar, "Baba oluyorum! İki oğlum vardı bakalım üçüncüsü kız mı olacak yoksa erkek mi? Öncelikle sağlıklı olsun da… Allah’a şükürler olsun…" diyerek mutluluğunu paylaştı.

    Tamar Oner ise, "Muhteşem bir süreç yaşıyoruz. Şimdiden bebek mobilyaları seçilmeye başlandı. Dualarımız kabul oldu" ifadelerini kullandı.

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    Can Tanrıyar, baba oluyor #2

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