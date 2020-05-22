Can Yaman: Demet benim için değerlidir

Bay Yanlış dizisiyle ekranda olacak olan Can Yaman, Etiler'de bir toplantıya katıldı.

Önceki gün Etiler'de objektiflere takılan yakışıklı oyuncu Can Yaman, Demet Özdemir ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"ÖYLE BİR ŞEY YOK"

Yaman, eski aşkı Demet Özdemir ile tekrar barışmak istediğiyle ilgili sorular karşısında şöyle dedi: "Öyle bir şey yok. Demet, çok sevdiğim bir arkadaşım. Uzun süredir görüşmüyorum ama benim için değerlidir."