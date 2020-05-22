Dolar
6.8063
0.2799%
Euro
7.4242
-0.1922%
Altın
1737.14
0.5661%
Borsa
102539.82
-0.1062%
G. Altın
380.219
0.8019%
Bitcoin
61859.23
-0.2424%
13ºC
İstanbul
Yağmur 13 C

    Can Yaman: Demet benim için değerlidir

    Bay Yanlış dizisiyle ekranda olacak olan Can Yaman, Etiler'de bir toplantıya katıldı.
    • Haber Merkezi
    • 22.05.2020 - 11:02
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Can Yaman: Demet benim için değerlidir

    Önceki gün Etiler'de objektiflere takılan yakışıklı oyuncu Can Yaman, Demet Özdemir ile ilgili açıklamalarda bulundu.

    "ÖYLE BİR ŞEY YOK"

    Yaman, eski aşkı Demet Özdemir ile tekrar barışmak istediğiyle ilgili sorular karşısında şöyle dedi: "Öyle bir şey yok. Demet, çok sevdiğim bir arkadaşım. Uzun süredir görüşmüyorum ama benim için değerlidir."


    Görüş Bildir