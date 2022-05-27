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    Can Yaman, 'El Turco' dizisinden bölüm başı 1.5 milyon TL alacak

    Can Yaman'ın 'El Turco' dizisinden alacağı bölüm başı ücret belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 27.05.2022 - 12:22
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    Can Yaman, 'El Turco' dizisinden bölüm başı 1.5 milyon TL alacak

    İki yıl önce yayınlanan ve reyting rekorları kıran 'Bay Yanlış' dizisinin ardından kariyerine İtalya’da devam eden oyuncu Can Yaman'dan haber var.

    Aras bölüm başı 700 bin TL alacak

    Dijital platformda yayınlanacak 'El Turco' dizisinde rol alacak olan oyuncunun alacağı ücret belli oldu.

    Aras Bulut İynemli’nin Atatürk dizisinden bölüm başına alacağı 700 bin TL’nin yankıları sürerken Can Yaman'ın alacağı ücret de gündem oldu.

    Can'a 1.5 milyon TL

    2. Sayfa'nın haberine göre; Yaman, uluslararası dijital platformda yayınlanacak “El Turco” dizisinden bölüm başına 1.5 milyon TL alacak.

    Dizinin konusu

    Yarı kurmaca yarı gerçek bir hikâyenin anlatıldığı proje Can Yaman, Osmanlı akıncısı “El Turco”yu canlandıracak. Dizi, II. Viyana Kuşatması sonrası İtalya’nın Moena köyüne yerleşmesini ve köyü derebeylere karşı özgürleştirmesini konu ediyor.

    Can Yaman, El Turco dizisinden bölüm başı 1.5 milyon TL alacak #1

    Can Yaman, El Turco dizisinden bölüm başı 1.5 milyon TL alacak #2

    Can Yaman, El Turco dizisinden bölüm başı 1.5 milyon TL alacak #3

    Can Yaman, El Turco dizisinden bölüm başı 1.5 milyon TL alacak #4


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