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    Can Yaman ile Barış Murat Yağcı dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesinde

    İki Türk oyuncu Can Yaman ile Barış Murat Yağcı dünyanın en yakışıklı erkekleri arasında ilan edildi.
    • Haber Merkezi
    • 31.12.2021 - 08:56
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    Can Yaman ile Barış Murat Yağcı dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesinde

    Dünyaca ünlü internet sitesi TC Candler’ bu yıl da “Dünyanın en yakışıklı ve en güzel 100 ünlü yüzünü” açıkladı.

    LİSTEDE 2 TÜRK VAR

    1990 yılından bugüne her yıl yapılan TC Candler listesinde bu sene dünya sıralamasına 2 Türk erkek girdi.

    İlk 100 arasında son dönemde yıldızı parlayan Can Yaman 28’inci, oyuncu Barış Murat Yağcı ise 31’inci oldu. Adaylarda Çağatay Ulusoy ve Akın Özünözü de yer alıyordu.

    BAĞIMSIZ ELEŞTİRMENLER SEÇİYOR

    Bağımsız eleştirmenlerin hazırladığı TC Candler listesinde, halk tarafından sunulan milyonlarca öneri dinleniyor ve araştırma yapılıyor.

    Can Yaman ile Barış Murat Yağcı dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesinde #1

    Can Yaman ile Barış Murat Yağcı dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesinde #2

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