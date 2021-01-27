Can Yaman ile sevgilisi Diletta Leotta'dan yeni poz

Oyuncu Can Yaman ve İtalyan spor spikeri Diletta Leotta aşkı, tam gaz devam ediyor.

Ferzan Özpetek'in yönettiği reklam filmi için İtalya'ya giden Can Yaman'ın, ünlü spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Yaklaşık bir aydır Roma'da bulunan yakışıklı oyuncu, çekimlerden arta kalan zamanlarını Leotta ile geçiriyor.

YİNE YAKALANDILAR

Aşıklar, önceki akşam yine objektiflerine takıldı. Aynı restoranda görüntülenen çiftin, bir hayli keyifli olduğu görüldü.

ODASINDA ÇİÇEKLERLE POZ VERDİ

İkilinin aynı otelde konakladıklarına dair iddialar da geçtiğimiz haftalarda İtalyan basınına yansımıştı. Güzel sunucu, bir demet çiçekle verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşmış ve çiçeklerin isimsiz bir şekilde kendisine ulaştığını söylemişti. Leotta'ya ulaşan çiçekleri, Can Yaman'ın gönderdiği ifade edilmişti.

İtalyan basını, ünlü sunucunun, eski aşkını kıskandırmak için Can Yaman ile beraber olduğunu iddia etmişti. Leotta ile eski sevgilisinin hala Instagram'da karşılıklı takipte olmaları da bu iddiayı güçlendirdi.