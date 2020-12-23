Can Yaman İtalya'da başrol oynayacak

Son olarak Bay Yanlış dizisinde rol alan oyuncu Can Yaman, geniş bir hayran kitlesine sahip olduğu İtalya'da, reklam anlaşmasının ardından bir de dizi anlaşması yaptı.

Yakışıklı oyuncu Can Yaman, yurt dışına açılıyor. Daha önce İtalya ve İspanya'da büyük bir hayran kitlesi tarafından karşılanan Yaman, İtalya'da dizide başrol oynayacak.

İTALYA İLE ANLAŞTI

Yaman ilk uluslararası dizi anlaşmasını İtalya ile yaptı. Ünlü oyuncu İtalya'nın önde gelen yapım şirketlerinden Luxvide'nin sahibi Luca Bernabei ile "Sandokan" projesinin başrolü için anlaştı.

Yaman"ın yeni projesi bugün tüm İtalya'ya duyuruldu. İtalya'nın ünlü radyo istasyonu RTL'ye Can Yaman'la beraber konuk olan yapımcısı Luca Bernabei projeyi ilk kez açıkladı.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Ünlü yapımcı "Can Yaman'ı birçok teklif arasından aldığımız için çok mutluyuz" dedi. Sandokan dizisinin çekimleri 2021 yılının ekim ayında başlayacak. Öncesinde ünlü oyuncu sıkı bir hazırlık kampına girecek. İtalyan halkının bir döneme damga vuran Sandokan karakteri böylece Can Yaman'la yeniden hayat bulacak.