Can Yaman ve Diletta Leotta'nın İtalya sevinci

İtalya'nın ünlü spor spikeri Diletta Leotta, ülkesinin EURO 2020 şampiyonluğunu Türk oyuncu sevgilisi Can Yaman'la birlikte kutladı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (Euro 2020) Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan final maçında İtalya ile İngiltere karşı karşıya geldi.

İTALYA ŞAMPİYON

Wembley'deki dev finalin normal ve uzatma dakikaları 1-1'lik beraberlikle tamamlandı. Penaltı atışları sonucunda İngiltere'yi 3-2 mağlup eden İtalya, tarihi bir şampiyonluk elde etti.

CAN YAMAN'DAN TAM DESTEK

Dev finalde oyuncu Can Yaman, İtalyan spiker Diletta Leotta'nın final heyecanına ortak oldu. Yaman evlilik yolunda olduğu sevgisilisiyle birlikte yüzünü İtalyan bayrağının renklerine boyadı.

Ünlü çift, Euro 2020'nin açılış mücadelesi olan Türkiye-İtalya maçını tribünden takip etmişti. Leotta, yine yüzünü İtalya bayrakları renginde boyamıştı. Can Yaman ise iki ülkenin bayraklarının olduğu atkıyla poz vermişti.