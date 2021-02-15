Can Yaman ve sevgilisi Diletta Leotta'dan 14 Şubat pozu

Can Yaman ve İtalyan sevgilisi Diletta Leotta 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel bir poz yayınladı.

Can Yaman-Diletta Leotta çiftinin aşkı doludizgin devam ediyor.

KIRMIZI GÜL

Yaman, İtalya'da bulduğu aşkı Diletta Leotta ile iligli paylaşım yapmadan duramıyor. Ünlü oyuncu, birkaç gün önce Instagram story'sinden spor spikeri olan sevgilisini televizyonda seyrettiğini gösteren paylaşımı ile çok beğenilmişti. Gönderisindeki kırmızı gül detayı ise ayrıca dikkat çekmişti.

SEVGİLİLER GÜNÜ'NÜ BOŞ GEÇMEDİ

Yakışıklı oyuncunun asıl bombası Sevgililer Günü paylaşımı oldu. Her hareketi büyük yankı uyandıran başarılı oyuncu, Instagram hesabından aşkı bulduğu Diletta Leotta ile yer aldığı 14 Şubat Sevgililer Günü'nüne özel paylaşım yaparak hayranlarını mest etti. Yakışıklı oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.