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    Can Yaman'dan annesine tango dersi

    Oyuncu Can Yaman, karantina sürecini yeni şeyler öğrenerek geçiriyor.
    • Haber Merkezi
    • 30.04.2020 - 11:15
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    Can Yaman'dan annesine tango dersi

    Can Yaman, annesi Gülden Yaman ile tango yaptığı videoyu, Instagram hesabından yayınladı.

    "ÇOK ŞANSLIYIM"

    29 Nisan Dünya Dans Günü nedeniyle bu paylaşımı yapan ünlü oyuncu, anlamlı sözleriyle de dikkat çekti: “Böyle kaliteli anları annemle paylaşabildiğim için çok şanslı hissediyorum.”

    Can Yaman'ın paylaşımı, 12 saatte 1 milyondan fazla izlendi.

    Can Yaman'dan annesine tango dersi ViDEO

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