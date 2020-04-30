Can Yaman'dan annesine tango dersi
Oyuncu Can Yaman, karantina sürecini yeni şeyler öğrenerek geçiriyor.
- Haber Merkezi
- 30.04.2020 - 11:15
Can Yaman, annesi Gülden Yaman ile tango yaptığı videoyu, Instagram hesabından yayınladı.
"ÇOK ŞANSLIYIM"
29 Nisan Dünya Dans Günü nedeniyle bu paylaşımı yapan ünlü oyuncu, anlamlı sözleriyle de dikkat çekti: “Böyle kaliteli anları annemle paylaşabildiğim için çok şanslı hissediyorum.”
Can Yaman'ın paylaşımı, 12 saatte 1 milyondan fazla izlendi.
Can Yaman'dan annesine tango dersi ViDEO