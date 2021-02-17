Bir süredir İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşayan oyuncu Can Yaman, sevgilisine evlilik teklifi yaptı.

Yönetmen Ferzan Özpetek'in çektiği bir reklam filmi projesi için İtalya'da bulunan oyuncu Can Yaman, orada tanıştığı ünlü spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşamaya başlamıştı.

CAN EVLENMEK İSTİYOR

Yaman ve Leotta'dan sürpriz bir haber geldi. Ünlü oyuncu, dün sevgilisine evlenme teklifi yaptı.

"SENİ SEVİYORUM"

Yaman, bir uçağın arkasına taktırdığı "Diletta benimle evlenir misin? Seni seviyorum, Can." yazılı İtalyanca sözleri Roma'da uçurttu. O anlar da sosyal medyada paylaşıldı. Diletta’nın, Yaman'ın evlilik teklifine ne yanıt verdiği ise merak edildi.

Can Yaman'dan Diletta Leotta'ya evlilik teklifi VİDEO