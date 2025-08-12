Abone ol: Google News

Can Yaman'ın aşk pozları! DJ sevgilisi Sara Bluma ile kamera karşısına geçti

Geçtiğimiz haftalarda DJ sevgilisi Sara Bluma ile aşkını ilan eden Can Yaman'ın aşkı tam gaz devam ediyor.

Yayınlama Tarihi: 12.08.2025 11:40
Türk dizileriyle adını geniş kitlelere duyuran Can Yaman, İtalya'daki yükselişte olan kariyeriyle dikkat çekmeye devam ederken özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

DJ AŞKI

Geçtiğimiz ay uluslararası bir festivale katılan Can Yaman, kırmızı halıda yeni sevgilisiyle aşkını ilan etmişti.

Gönlünü DJ Sara Bluma'ya kaptıran oyuncu, sevgilisiyle sık sık paylaşımlar yapıyor.

Uzun zamandır yurt dışında yaşayan Can Yaman, son olarak DJ sevgilisini sahne aldığı Romanya'da yalnız bırakmadı. Yaman, sevgilisiyle verdiği pozları sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

