Sinem Ünsal ve Berk Cankat romantizme doymadı

Reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir’de 'Alya' rolünü oynayan Sinem Ünsal, dizideki performansı kadar özel hayatıyla da gündemde yer alıyor.
AŞK HALLERİ
Ünlü oyuncu, takipçilerinden yoğun ilgi gören sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Uzun zamandır meslektaşı Berk Cankat ile aşk yaşayan Ünsal son olarak romantik karelerini Instagram'dan paylaştı.
Instagram'da 3,7 milyon takipçisi bulunan Ünsal'ın son aşk karesine takipçilerinden beğeni yağdı.