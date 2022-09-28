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    Can Yaman'ın başarı sırrı

    İtalya'da yayınlanacak yeni dizisinin lansmanına katılan Can Yaman, ilginç açıklamalarıyla şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2022 - 07:25
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    Can Yaman'ın başarı sırrı

    Türkiye'deki ününü İtalya'ya da taşıyan ve büyük bir hayran kitlesi elde eden 32 yaşındaki oyuncu Can Yaman, yurt dışında yeni bir televizyon çalışmasına imza atıyor.

    Viola come il mare projesinin lansmanı için röportaj veren Can Yaman, kendisi hakkında iddialı açıklamalarda bulundu.

    Can Yaman ın başarı sırrı #1

    "Yakışıklı olduğumu hatırlatıyorlar"

    Yakışıklı olmaktan dert yanan Can Yaman, yakışıklı olduğunu başkaları hatırlatmasa unutacağını söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Yakışıklı olmasaydım daha da başarılı olurdum. Önyargıların ötesine geçmemiz gerekiyor.

    Can Yaman ın başarı sırrı #2

    Benden daha yakışıklı insanlar var ama görünüşe azim, disiplin ve kararlılık gibi başka erdemler eşlik etmese uzağa gitmiyor.  Yetenek kadar güzellik de tek başına yeterli değil."

    Can Yaman ın başarı sırrı #3

    Can Yaman ın başarı sırrı #4


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