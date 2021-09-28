Can Yaman'ın beslenme şekli

İtalya, Can Yaman’ın bol baklavalı kaslarının sırrını ortaya çıkardı.

Verdiği pozlarla İtalyan kadınlarının yüreğini hoplatan Can Yaman için bir araştırma yapan ülkenin magazin medyası, yakışıklının günlük beslenme programını yazdı.

HAMURDAN UZAK DURUYOR

Her sabah güne üç rafadan yumurta ile başlayan Can Yaman’ın, çay ya da kahve içmediğinin, güne bir litre sütle başladığının belirtildiği haberde, yakışıklının hamur işlerinden özenle uzak kaldığı belirtildi.

1 KİLO ET

Öğlen yemeğini yine protein ağırlıklı yapan Can Yaman’ın, günde ortalama en az 1 kilo et tükettiği ortaya çıktı.

Yaman’ın akşam saatlerindeyse tropikal meyvelerle beslendiği ve uyumadan önce de yine en az 1 bardak süt tükettiği yazıldı. Hayranları, Can Yaman'ın bu beslenme şekline şaştı kaldı.