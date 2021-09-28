Euro
10.3718
0.52%
Dolar
8.8735
0.64%
Altın
497.3
0.22%
Borsa
1.386
-0.43%
Bitcoin
372.824
-4.22%
EXEN Coin
19.98
-6.50%
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C

    Can Yaman'ın beslenme şekli

    İtalya, Can Yaman’ın bol baklavalı kaslarının sırrını ortaya çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2021 - 11:30
    • Güncelleme : 28.09.2021 - 11:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Can Yaman'ın beslenme şekli

    Verdiği pozlarla İtalyan kadınlarının yüreğini hoplatan Can Yaman için bir araştırma yapan ülkenin magazin medyası, yakışıklının günlük beslenme programını yazdı.

    HAMURDAN UZAK DURUYOR

    Her sabah güne üç rafadan yumurta ile başlayan Can Yaman’ın, çay ya da kahve içmediğinin, güne bir litre sütle başladığının belirtildiği haberde, yakışıklının hamur işlerinden özenle uzak kaldığı belirtildi.

    1 KİLO ET

    Öğlen yemeğini yine protein ağırlıklı yapan Can Yaman’ın, günde ortalama en az 1 kilo et tükettiği ortaya çıktı.

    Yaman’ın akşam saatlerindeyse tropikal meyvelerle beslendiği ve uyumadan önce de yine en az 1 bardak süt tükettiği yazıldı. Hayranları, Can Yaman'ın bu beslenme şekline şaştı kaldı.

    Can Yaman ın beslenme şekli #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir