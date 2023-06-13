Can Yaman'ın dudaklarındaki pembelik dikkat çekti 10 milyonluk hesabından paylaşım yapan Can Yaman'ın dudaklarının rengi dikkat çekti. Takipçilerden Yaman'a "Ruj mu sürdü?" yorumları yağdı.

ensonhaber.com

Ünlü oyuncu Can Yaman, magazin gündeminden düşmüyor.

Erkenci Kuş dizisi ile ün salan Can Yaman, büyük bir İtalyan kitlesine sahip.

Kariyerine İtalya'da devam eden oyuncu, yeni projeleri için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaslı vücudu ile dikkat çeken Yaman, sosyal medya paylaşımlarıyla da konuşuluyor.

10 milyon takipçiye sahip olan Can Yaman, geçtiğimiz günlerde yarı çıplak bir fotoğraf paylaştı.

"Ruj sürdü"

Bu kez fotoğrafta tek dikkat çeken Yaman'ın kasları olmadı.

Can Yaman'ın dudaklarındaki pembelik dikkat çekti.

13 bin yorum alan paylaşımda, Can Yaman'ın ruj sürmüş olabileceği tartışıldı.

İşte o fotoğraf...