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    Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta'nın yeni aşkı

    İtalyan spiker Leotta, Can Yaman ile ilişkisini noktaladıktan sonra, eski Beşiktaşlı futbolcu Loris Karius ile aşk yaşamaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2023 - 13:30
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    Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta'nın yeni aşkı

    Oyuncu Can Yaman'ın adı bir dönem İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile anıldı.

    Can Yaman, yoğun ilgi gördüğü İtalya'da dizi çekimine gittiği esnada Leotta'ya gönlünü kaptırmıştı.

    İkili uzun bir birliktelik geçirirken Leotta, Yaman'ın ailesi ile de tanıştı.

    Güzelliği ile ilgi odağı olan İtalyan spiker ve Can Yaman ilişkilerini noktaladı.

    Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta'nın yeni aşkı gündeme bomba gibi düştü.

    Eski Beşiktaşlı futbolcuyla aşk yaşıyor

    Leotta, eski Beşiktaşlı futbolcu Loris Karius ile sarmaş dolaş pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

    İşte, Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta'dan sarmaş dolaş yılabşı paylaşımı...

    Can Yaman ın eski sevgilisi Diletta Leotta nın yeni aşkı #1

    Can Yaman ın eski sevgilisi Diletta Leotta nın yeni aşkı #2

    Can Yaman ın eski sevgilisi Diletta Leotta nın yeni aşkı #3

    Can Yaman ın eski sevgilisi Diletta Leotta nın yeni aşkı #4

    Can Yaman ın eski sevgilisi Diletta Leotta nın yeni aşkı #5

    Can Yaman ın eski sevgilisi Diletta Leotta nın yeni aşkı #6

    Can Yaman ın eski sevgilisi Diletta Leotta nın yeni aşkı #7

    Can Yaman ın eski sevgilisi Diletta Leotta nın yeni aşkı #8

    Can Yaman ın eski sevgilisi Diletta Leotta nın yeni aşkı #9

    Can Yaman ın eski sevgilisi Diletta Leotta nın yeni aşkı #10


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