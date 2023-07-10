Can Yaman'ın İtalya'daki kazancı Türkiye'yi terk edip kariyerine İtalya'da devam eden Can Yaman, rol aldığı dizi için antlaşma tazeledi.

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Oyunculuk kariyerini İtalya'da sürdüren ve geniş bir hayran kitlesi olan Can Yaman, İtalya’da Mediaset’in en çok izlenen kanalı Canale 5’te yayınlanan “Viola come il mare” dizisindeki performansıyla olay olmuştu.

Yeni anlaşma

Yaman dizinin ikinci sezonu için anlaşma imzaladı. Dizinin çekimlerinin temmuz ortasında başlaması planlanıyor.

200 bin Euro

Yeni sezon için antlaşma imzalayan Can Yaman, diziden bölüm başı 200 bin Euro alacak.

İtalya'da büyük bir hayran kitlesi olan Can Yaman'ın kazancı sosyal medyayı salladı. Sinema veri tabanı IMDb’nin düzenli olarak güncellediği IMDb Starmetre’de “en popüler 14 oyuncu” listesinde Can Yaman, 2. sırada yer alıyor.