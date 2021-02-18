Can Yaman'ın sevgilisi hamile iddiası

Can Yaman'ın İtalyan sevgilisi Diletta Leotta'nın, hamile olduğu iddia edildi.

Can Yaman’ın, 12 Ocak’ta İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

"EVLEN BENİMLE DİLETTA"

Yaman, geçtiğimiz günlerde uçak kiralayıp “Diletta benimle evlenir misin? Seni çok seviyorum.” yazılı pankartla evlenme teklifi yaptı.

196 BİN TL

Aynı anda Amalfi kıyılarındaki bir mekanda Diletta Leotta’ya tektaş taktı. Tiffany Co marka yüzüğün fiyatı dudak uçuklattı. Tam 28 bin dolar (196 bin TL).

500 BİN TL HARCADI

Mairoi Plajı'ndaki eski bir gözetleme kulesi olan tarihi lokantayı kapatan, uçak kiralayan Can Yaman, tüm bu organizasyon için servet harcadı. Toplam 500 bin TL’ye “Evet” yanıtını aldı.

BEBEK GELİYOR İDDİASI

Bu ani kararın, Diletta Leotta’nın hamile kalması üzerine alındığı iddia edildi. Şimdi sevgililerin kısa süre içinde Sicilya’da nikah masasına oturacağı söyleniyor.