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    Canan Ergüder göğüs kanserine yakalandı

    Göğüs kanserine yakalanan Canan Ergüder, rahatsızlığından dolayı Menajerimi Ara dizisinden de ayrılmaya karar verdi.
    • Haber Merkezi
    • 06.04.2021 - 10:12
    • Güncelleme : 06.04.2021 - 10:14
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    Canan Ergüder göğüs kanserine yakalandı

    Menajerimi Ara'da başrol oynayan Canan Ergüder'den hayranlarına üzen bir haber geldi. 43 yaşındaki oyuncuya göğüs kanseri teşhisi konuldu.

    TEDAVİYE BAŞLADI

    Erken tanı sayesinde tedavisine başlanan 1 çocuk annesi oyuncunun sağlık durumunun ve moralinin iyi olduğu öğrenildi.

    Yakın zamanda kemoterapiye başlayacak olan Ergüder'in eşi Kenan Ece ve ailesi de süreci yakından takip ederek, ona bu dönemde destek veriyor.

    DİZİDEN AYRILDI

    Öte yandan, oyuncunun Menajerimi Ara dizisinden ayrılmak için yapım ekibinden izin istediği ve çekimleri bıraktığı ortaya çıktı. Oyuncu konu hakkında herhangi bir paylaşım yapmadı.

    Canan Ergüder göğüs kanserine yakalandı #1

    Canan Ergüder göğüs kanserine yakalandı #2

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