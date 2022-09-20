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    Canan Ergüder'in yeni dizisi belli oldu

    Ünlü oyuncu Canan Ergüder, Aile dizisinde başrolde rol alacak.
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2022 - 07:38
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    Canan Ergüder'in yeni dizisi belli oldu

    Geçtiğimiz yıl meme kanserini atlatan oyuncu Canan Ergüder, sağlığına kavuştu. Son olarak Ay Yapım imzalı 'Menajerimi Ara' ve 'Oğlum' dizilerinde rol alan başarılı oyuncu yeni dizi Aile ile ekranlara dönüyor.

    Leyla oluyor

    Canan Ergüder, yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın, senaristliğini Hakan Bonomo'nun üstlendiği, başrolünde İbrahim Çelikkol'un (Aslan) yer alacağı yapımın kadrosuna dahil oldu. Ergüder, dizide "Leyla" karakterini canlandıracak.

    Canan Ergüder in yeni dizisi belli oldu #1

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