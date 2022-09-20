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Canan Ergüder'in yeni dizisi belli oldu
Ünlü oyuncu Canan Ergüder, Aile dizisinde başrolde rol alacak.
- Haber Merkezi
- 20.09.2022 - 07:38
Geçtiğimiz yıl meme kanserini atlatan oyuncu Canan Ergüder, sağlığına kavuştu. Son olarak Ay Yapım imzalı 'Menajerimi Ara' ve 'Oğlum' dizilerinde rol alan başarılı oyuncu yeni dizi Aile ile ekranlara dönüyor.
Leyla oluyor
Canan Ergüder, yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın, senaristliğini Hakan Bonomo'nun üstlendiği, başrolünde İbrahim Çelikkol'un (Aslan) yer alacağı yapımın kadrosuna dahil oldu. Ergüder, dizide "Leyla" karakterini canlandıracak.