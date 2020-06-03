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    Candan Erçetin: Uzun zamandır güneşe çıkmadım

    Ünlü şarkıcı Candan Erçetin, neden gözünü kapatarak şarkı söylediği anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 03.06.2020 - 07:11
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    Candan Erçetin: Uzun zamandır güneşe çıkmadım

    Sosyal medya hesabından hayranlarının sorularını cevaplayan ünlü sanatçı Candan Erçetin, sahnede gözü kapalı şarkı söylemesinin nedenini açıkladı.

    "GÜNEŞE ÇIKMIYORUM"

    Beyaz teniyle ilgili merak edilenlere de cevap veren şarkıcı, "Güneşe çıkmıyorum. Beyaz tenliler güneş alerjisine fazla kapılıyor. Benim uçuğum da var, bir tür herpes. Güneşe çıkınca bütün dudaklarım uçukluyordu. Bu böyle devam etti. Ben de güneşe çıkmadım. O kadar uzun oldu ki güneşe çıkmayalı" dedi.

    "YAŞARMAYA BAŞLIYOR"

    Erçetin, ışık alerjisi nedeniyle de sahnede gözleri kapalı şarkı söylediğini anlattı: "Gözümde de güneş ve ışık alerjisi var. Yaşarmaya başlıyor, onu refleks olarak geliştirdim. Sahnede genelde gözlerim kapalı şarkı söylüyorum çünkü gözlerime bütün konserlerde en az 2 binlik ışık vuruyor."


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