DJ Caner Çalışır, kalp krizinden hayatını kaybetti

Sosyal medya fenomeni Çalışır, 2016 yılında da çoklu organ yetmezliğinden yoğun bakıma alınmıştı.

DJ’lik yapan 31 yaşındaki sosyal medya fenomeni Caner Çalışır, hayatını kaybetti.

Çalışır'ın, bu sabaha karşı geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat ettiği öğrenildi.

Acı haberi, Caner Çalışır'ın arkadaşı Samet Liçina duyurdu. Liçina, yaptığı paylaşımda, "Toprağın bol, ruhun huzurlu olsun." ifadelerini kullandı.

"HAYATIMIN EN KÖTÜ GÜNLERİNDEN BİRİ"

Bir dönem aralarından su sızmayan Selin Ciğerci de Çalışır ile bir fotoğrafını paylaşarak, "Bugün hayatımın en kötü günlerinden birini yaşıyorum. Mekanın cennet olsun arkadaşım." notunu düştü.

ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ YAŞAMIŞTI

Kendisi gibi sosyal medya fenomeni olan Kerimcan Durmaz’ın yakın arkadaşı Çalışır, 2016 yılında da çoklu organ yetmezliğinden yoğun bakıma alınmıştı.

OKAN BAYÜLGEN İLE ÇALIŞTI

Caner Çalışır; O Hayat Benim, Ulan İstanbul ve Kiraz Mevsimi gibi dizilerde de rol aldı. Okan Bayülgen ile birlikte bir süre çalışan Caner Çalışır, son olarak Benimle Söyle adlı yarışma programında jüri üyeliği yaptı.