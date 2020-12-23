Caner Cindoruk: George Clooney’e benzetilmek güzel

Caner Cindoruk, dünyaca ünlü oyuncu George Clooney’e benzetildi.

Ekrana gelen ‘Sadakatsiz’ dizisinde oynayan Caner Cindoruk, İspanya’nın EL Espanol gazetesine röportaj verdi.

İspanya’da hatırı sayılır hayran kitlesine sahip olan Caner Cindoruk, bir oyuncu olarak kendisini en mutlu eden şeyin izlenmek ve oynadığı karakteri izleyiciye inandırmak olduğunu söyledi.

"ÇOK SEVERİM"

George Clooney ile karşılaştırılan oyuncu, “Çok sevdiğim, önemli bir oyuncu. Ona benzetilmek tabii ki güzel bir duygu.” diye konuştu.