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- Caner Erkin ve Şükran Ovalı'nın aşk pozları
Caner Erkin ve Şükran Ovalı'nın aşk pozları
Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde karantinada olan Caner Erkin ve Şükran Ovalı çifti, Instagram hesabından yeni fotoğraflar paylaştı.
- Haber Merkezi
- 05.05.2020 - 07:41
Koronavirüs salgını nedeniyle herkes gibi Caner Erkin ve eşi Şükran Ovalı da evden çıkmıyor. Günün büyük br kısmını küçük kızlarıyla ilgilenerek geçiren ünlü çift, karantinada aşka geldi.
KARANTİNADA AŞK
Caner Erkin ve Şükran Ovalı çifti, Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaptı.
Evlerinin balkonunda fotoğraf çektiren çiftin aşk pozlarına, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.