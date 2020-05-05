Dolar
7.0458
0.017%
Euro
7.688
0.0169%
Altın
1701.13
-0.0417%
Borsa
98842.24
0%
G. Altın
385.098
-0.0768%
Bitcoin
63611.98
1.0168%
13ºC
İstanbul
Bulutlu 13 C

    Caner Erkin ve Şükran Ovalı'nın aşk pozları

    Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde karantinada olan Caner Erkin ve Şükran Ovalı çifti, Instagram hesabından yeni fotoğraflar paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2020 - 07:41
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Caner Erkin ve Şükran Ovalı'nın aşk pozları

    Koronavirüs salgını nedeniyle herkes gibi Caner Erkin ve eşi Şükran Ovalı da evden çıkmıyor. Günün büyük br kısmını küçük kızlarıyla ilgilenerek geçiren ünlü çift, karantinada aşka geldi.

    KARANTİNADA AŞK

    Caner Erkin ve Şükran Ovalı çifti, Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

    Evlerinin balkonunda fotoğraf çektiren çiftin aşk pozlarına, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

    Görüş Bildir