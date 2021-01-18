Caner Erkin'den 1 milyonluk jest

Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı ve kızı Mihran'ı rahat ettirmek için elinden geleni yapıyor.

Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı ve 2 yaşındaki kızı Mihran Ela’nın rahatı için masraftan kaçınmıyor.

Erkin, eşinin kızıyla birlikte otomobilde rahat rahat seyahat etmesi için 1 milyon TL’lik Mercedes Vito satın aldı ve özel şoför tahsis etti.

Vito’nun en dolu VIP aracını tercih eden ünlü futbolcunun, yeni sürprizi için aylardır beklediği öğrenildi.

"ZOR İKNA ETTİM"

2017 yılında Roma’da ünlü futbolcuyla hayatını birleştiren güzel oyuncu Şükran Ovalı, kızının doğumuyla setlere bir süre ara vermişti. Geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamayla Şükran Ovalı ile evlenebilmek için “kapısında yattığını” itiraf etmişti. “Evlenmek için çok uğraştım, kapısında yattım, sokağında gezdim. İnadım sayesinde ikna oldu.” diyen yıldız futbolcu, otomobil jestiyle eşinin ayaklarını yerden kesti.