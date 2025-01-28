Caner Toygar baba oldu! Kızıyla karelerini sosyal medya hesabından yayınladı

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19 yıl önce yayınlanan evlilik programı "Gelinim olur musun?"la tanınan damat adayı Caner Toygar, uzun süredir Esra Erol'da programında muhabir olarak çalışıyordu.

Toygar, aralık ayında sosyal medya hesabından "Kimse kimseden üstün ya da sıradan değildir" diyerek programdan ayrıldığını duyurmuştu.

Toygar geçtiğimiz yıllarda nikah masasın oturdan Toygar'ın Esra Erol ile eşi Ali Özbir yapmıştı.

KIZ BABASI OLDU

Evlendikten kısa bir süre sonra baba olacağının müjdesini veren Toygar, bebeğinin cinsiyetini de canlı yayında öğrenmişti.

Bir süredir kız bebekleri için hazırlık yapan çift, bugün anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Doğumhaneden paylaşım yapan Caner Toygar, eşi ve kızıyla verdiği pozu yayınlayarak "Prensesim doğdu, hoş geldin kuzum" notunu yazdı. Caner Toygar'ın paylaşımı kısa sürede beğeni ve tebrik yorumlarına tutuldu.