Petrol
103.85
1.05%
Euro
17.586
0.68%
Dolar
17.2474
1.61%
Altın
977.14
1.49%
Borsa
2383
0.00%
Bitcoin
346.100
2.98%
BTXN Coin
6.61
0.45%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C

    Caner Toygar: Keşke kafamda bardak kırmasaydım

    Caner Toygar, kafasında bardak kırmasının nedenini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 06.07.2022 - 13:26
    • Güncelleme : 06.07.2022 - 13:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Caner Toygar: Keşke kafamda bardak kırmasaydım

    katıldığı evlilik programında ünlenen Caner Toygar, Armağan Çağlayan'ın Youtube programına konuk oldu.

    Şimdilerde Esra Erol'la birlikte çalışan Toygar, hakkında yanlış bilinen olayları Armağan Çağlayan'a açıkladı.

    Kendisiyle özdeşleşen 'kafada bardak kırma' hareketinin aslını yıllar sonra açıklayan Toygar, reklam iddialarına cevap verdi.

    2000'li yıllarda program program gezen Toygar, programda aşk yaşadığı Tülin'le ayrıldıktan sonra Gülben Ergen'in programına katılıp kafasında bardak kırmıştı.

    Caner Toygar: Keşke kafamda bardak kırmasaydım #1

    "Psikolojim bozuktu"

    Toygar, "Gülben Ergen'in programında beni günlerce aradılar. Ben dedim ki, 'İyi değilim. Programa çıkmak istemiyorum. Biliyorum tatsızlık çıkacak. 3 ay aradılar. En son dedim ki Tülin'i yayına almayacaksanız ben geleceğim. Asla Tülin'i bağlamayacağız dediler... Zaten o dönem psikolojim bozuk.

    "Pişmanım"

    Biraz konuştuktan sonra Tülin'i bağladılar. Tülin de o dönem sürekli yalan-doğru bir şeyler anlatıyordu. Yayına bağlanınca yine bir şeyler söyledi. Ben de sinirlendim. O an Gülben Hanım, 'Al su iç' dedi. Keşke onu yapmasaymış. Bardağı aldım, vurdum... Keşke vurmasaydım. O dönem insanlar, para aldı, reklam aldı. Zaten en iyi programlara çıkıyorum. Niye reklam yapayım. Öyle oldu. Pişmanım..." dedi.

    Caner kafasında bardak kırıyor ViDEO ARŞiV

    Caner Toygar: Keşke kafamda bardak kırmasaydım #2

    Caner Toygar: Keşke kafamda bardak kırmasaydım #3


    İlginizi Çekebilir

    Sacha Boey'e bedelsiz gidiş izni yok
    Transfer dosyası

    Sacha Boey'e bedelsiz gidiş izni yok

    Perihan Savaş'ın müstakbel gelini Melis Ketenci güzelliğiyle sosyal medyayı sallıyor! 'Çok şanslısın'
    Medya

    Perihan Savaş'ın müstakbel gelini Melis Ketenci güzelliğiyle sosyal medyayı sallıyor! 'Çok şanslısın'

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    Görüş Bildir