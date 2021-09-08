ATV ekranlarında yayınlanan 'Esra Erol'da' programında, eşi Göknur'un 6 kez evden kaçtığını söyleyen İsa'nın çocuğunun DNA testi sonucu açıklandı. 2 yaşındaki çocuğun babasının İsa olmadığı anlaşıldı.

ATV ekranlarda yayınlanan Esra Erol'da isimli programda geçtiğimiz hafta İsa, eşinin 6 kez evden kaçtığını ve çocuğunu da yanında götürdüğünü söylemişti.

Çocuğuna olan davranışlarıyla gündeme gelen Göknur isimli kadın, çocuğunu yere attığı görüntülerin ortaya çıkması sonucu canlı yayında sinir krizi geçirmişti.

Göknur'un canlı yayında anlattıklarından sonra İsa, kızı için DNA testi talep etmişti.

Bugün test sonucu açıklandı ve kız çocuğunun İsa'dan olmadığı ortaya çıktı.

Canlı yayında DNA sonuçları açıklandı: Çocuğun babası İsa değil VİDEO

NE OLMUŞTU

Göknur eşinin hayatını mahvettiğini, hatta çocuğunu halasına satmaya çalıştığını ve bugüne kadar 6 kez evden kaçtığını söylemişti.

Göknur, İsa'nın eve sevgilisini getirdiğini, kadının kendisine "İsa benim sevgilim onunla ayrılacaksın" dediğini, bu yüzden de önce Hüseyin, sonra da Yunus isimli kişilere kaçtığını da eklemişti.

Eşinin sevgilisini gördükten sonra Facebook üzerinden tanıştığı Hüseyin'in yanına kaçtığını söyleyen Göknur, eşinden hamile kaldığını ve Hüseyin'in ailesi tarafından istenmeyince eve geri dönmek zorunda kaldığını anlatmıştı.

2 sene eşiyle birlikte kaldıktan sonra tekrar Hüseyin'in yanına kaçtığını anlatan Göknur, Hüseyin'le Antalya'da bir süre kaldıktan sonra Nevşehir'e gittiklerini ve orada kavga edip ayrıldıklarını aktarmıştı.

Hüseyin'le ayrıldıktan sonra onun arkadaşı Yunus'la birlikte olmaya başladığını anlatan Göknur, Hüseyin'le kavga ettikçe Yunus'la birlikte olduğunu itiraf etmişti.

BOŞANDILAR

Geçtiğimiz günlerde de Göknur, İsa'dan boşanmak istediğini, ne Yunus ne de Hüseyin'le birlikte olmayacağını ve artık tek başına bir hayat kuracağını dile getirmişti.

Bu yaşananların ardından dün İsa ve Göknur, anlaşmalı olarak boşandı.