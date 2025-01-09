Canlı yayında izledi! Paris Hilton'un Los Angeles'taki evi yandı

Haber Merkezi

Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kenti, şiddetli rüzgarların etkisiyle adeta her yer cehenneme döndü.

Yangınlar, ünlülerin gözde mekanlarından biri olan ve milyonlarca dolarlık evlerin bulunduğu Pacific Palisades’teki gösterişli villaları küle çevirdi.

Ünlü sosyal medya fenomeni Paris Hilton, Los Angeles’taki evinin yangında yandığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Canlı yayında evinin yanışını izleyen Hilton, duygusal bir mesaj paylaştı:

"KAYBIM BÜYÜK"

"Kelimenin tam anlamıyla kırık bir kalbim var. Ailemle birlikte oturup, Malibu’daki evimizin canlı yayında yandığını görmek, kimsenin yaşamaması gereken bir durum.

Bu ev, yıllarca biriktirdiğimiz değerli anıları barındıran bir yerdi. Phoenix’in ilk adımlarını attığı ve Londra ile ömür boyu anılar biriktirmeyi hayal ettiğimiz yerdi. Kaybım çok büyük olsa da, ailem ve evcil hayvanlarım güvende. Bunun için minnettarım. Kalbim ve dualarım, bu yangınlardan etkilenen her aileyle birlikte. Evlerini, anılarını ve sevdiklerini kaybeden herkes için çok üzgünüm."