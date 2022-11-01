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    Cansel Çördük, kadın şarkıcının kafasında bardak kırdı

    Kısmetse Olur programında Eser West ile yaşadığı aşkla akıllara kazınan Cansel Çördük, beraber düet yaptığı kadın şarkıcının kafasında bardak kırdı.
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2022 - 11:58
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 12:09
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    Cansel Çördük, kadın şarkıcının kafasında bardak kırdı

    Evlenme programı Kısmetse Olur yarışmacısının dikkat çeken gelin adaylarından Cansel Çördük, yalnızca açıklamalarıyla değil, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemde kalmayı başarıyor.

    Yıllar içerisindeki değişimiyle şaşırtan Cansel Çördük, bu defa bir gece kulübünde kadın şarkıcının kafasında bardak kırmasıyla gündeme geldi.

    Cansel Çördük, kadın şarkıcının kafasında bardak kırdı #1

    Kafasında bardak kırdı

    Alkollü olduğu iddia edilen Cansel, görüntülerde sinirle şarkı söyleyen müzisyenin kafasında bardak kırıyor. Bu duruma müzisyenin tepkisiz kalması dikkat çekerken, Cansel'den açıklama gecikmedi.

    Cansel Çördük, kadın şarkıcının kafasında bardak kırdı VİDEO

    Sinirlendi

    Cansel Çördük, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şarkı söyleyen şahsın onun sahne sırasını alarak, birlikte söylemeleri gereken şarkıyı tek başına söylediği için sinirlendiği belirtti. Sözlerine devam eden Cansel, alkollü olmadığını, bardağı ona atmış gibi gösterildiğini iddia etti.

    Cansel Çördük, kadın şarkıcının kafasında bardak kırdı #2

    Cansel Çördük, kadın şarkıcının kafasında bardak kırdı #3

    Cansel Çördük, kadın şarkıcının kafasında bardak kırdı #4


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