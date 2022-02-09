Cansel Elçin: Karım olmasaydı hayata tutunamazdım

Cansel Elçin, kendisi gibi oyuncu eşi Zeynep Tuğçe Bayat ile olan evliliğini anlattı.

2010 yılında rol aldıkları ‘Gönülçelen’de oynarken tanışan Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, 2017’de aşk yaşamaya başlamıştı. Çift, 2020’de de evlenmişlerdi.

14 Şubat Sevgililer Günü için bir dergiye röportaj veren Cansel Elçin'in şu sözleri dikkat çekti:

İşte Cansel Elçin'in açıklamalarından ara başlıklar:

"HİÇ SIKILMIYORUZ"

Ortak hobimiz o kadar çok ki, başkaları ‘Ne kadar sıkıcılar, yapışık yaşıyorlar’ diye düşünebilir. Ama biz birlikteyken hiç sıkılmıyoruz. Ayrıca birçok konuda farklı düşünüyoruz, bazen nasıl anlaşıyoruz şaşırıyorum. Sağlığımız olduğu sürece aşk hep önceliğimiz, hayatımızın ilk sırasında yer alacak.

Tuğçe ile her konuda tartışırız; yemek yaparken, film izlerken, seyahat ederken. Ama sonunda ortak karara varırız. Yaşam, fazla ciddiye almak için çok kısa. Tuğçe olmasaydı hayata tutunamazdım. Çünkü en zor dönemimde geldi bana. Elimi tutup beni karanlıktan aydınlığa çıkardı. En büyük ortak noktamız; duygularımızla hareket etmek."



