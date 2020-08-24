Uzun zamandır aşk yaşayan Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat nikah masasına oturdu.

Oyuncu Cansel Elçin meslektaşı Zeynep Tuğçe Bayat ile dünyaevine girdi.

AÇIK HAVA DÜĞÜN

Gönülçelen dizi setinde tanışan ancak yıllar sonra tekrar denk gelerek birbirlerini tiyatro oyunlarına davet etmeleri ile başlayan aşklarını, bir otelde açık havada gerçekleşen sade bir törenle evliliğe dönüştürdüler.

Koronavirüs salgını sebebiyle çift, düğünlerine sadece aile yakınları ve dostlarının çağırdı.

Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat evlendi-Foto Galeri