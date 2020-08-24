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    Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat evlendi

    Uzun zamandır aşk yaşayan Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat nikah masasına oturdu.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2020 - 07:17
    • Güncelleme : 24.08.2020 - 07:17
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    Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat evlendi

    Oyuncu Cansel Elçin meslektaşı Zeynep Tuğçe Bayat ile dünyaevine girdi.

    AÇIK HAVA DÜĞÜN

    Gönülçelen dizi setinde tanışan ancak yıllar sonra tekrar denk gelerek birbirlerini tiyatro oyunlarına davet etmeleri ile başlayan aşklarını, bir otelde açık havada gerçekleşen sade bir törenle evliliğe dönüştürdüler.

    Koronavirüs salgını sebebiyle çift, düğünlerine sadece aile yakınları ve dostlarının çağırdı.

    Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat evlendi-Foto Galeri

    Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat evlendi #1

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