Cansel mini şortuyla poz verdi
ensonhaber.com

Reyting rekorları kıran programlardan Kısmetse Olur'un ilk sezon birincisi Cansel Çördük, hem paylaşımları hem aşk hayatı hem de son haliyle gündemden düşmeyen bir isim.

Değişimi ve seksi pozlarıyla adından söz ettiren Cansel, Türkiye'yi terk ederek Amerika'da şarkıcılık yapmaya başladı.

Kırmızı bikinili poz

Sosyal medyada iddialı pozlara imza atan Cansel Çördük, son olarak kırmızı bikini üstü ve minicik şortunun düğmelerini açarak pozlar verdi.

Cansel mini şortuyla poz verdi

Beğeni yağmuruna tutulan Cansel Çördük'ün fotoğraflarına yorum yağdı.