Cansel mini şortuyla poz verdi Kısmetse Olur programının Cansel gelini, mini şortunun düğmelerini açıp poz verdi.

ensonhaber.com

Reyting rekorları kıran programlardan Kısmetse Olur'un ilk sezon birincisi Cansel Çördük, hem paylaşımları hem aşk hayatı hem de son haliyle gündemden düşmeyen bir isim.

Değişimi ve seksi pozlarıyla adından söz ettiren Cansel, Türkiye'yi terk ederek Amerika'da şarkıcılık yapmaya başladı.

Kırmızı bikinili poz

Sosyal medyada iddialı pozlara imza atan Cansel Çördük, son olarak kırmızı bikini üstü ve minicik şortunun düğmelerini açarak pozlar verdi.

Beğeni yağmuruna tutulan Cansel Çördük'ün fotoğraflarına yorum yağdı.