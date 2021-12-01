Cansu Dere: Asya karakteri aldatılan kadınlara yol gösteriyor

Sadakatsiz dizisinin güzel oyuncusu Cansu Dere, canlandırdığı 'Asya' karakterinin aldatılan kadınlara yol gösterdiğini belirterek "Ben de aldatıldım" dedi.

Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası tarafından İspanya’da gösterilen ve İspanyol toplumunda olumlu etkiler bırakan Türk dizilerindeki oyunculuğundan dolayı "Bireysel başarı" ödülüne layık görülen Cansu Dere, basın toplantısında soruları yanıtladı.

Dere, "İşimi çok seviyorum ve karşılığında böyle tepkiler almak beni çok mutlu ediyor. Çok teşekkürler." dedi.

DİZİDE CANLANDIRDIĞI 'ASYA' KARAKTERİNİ ANLATTI

Şu anda İspanya'da gösterimde olan ve aldatılan bir kadının hikayesinin anlatıldığı "Sadakatsiz" dizisindeki 'Asya' rolü ve kadının toplumda yaşadığı sorunlarla ilgili sorulara da yanıt veren Dere, şu ifadeleri kullandı:

"ALDATILAN BİR KADINA YOL VE FİKİR VERDİĞİNİ SANIYORUM"

"Kadınlar her zaman böyle bir hikayede, eksikliğin kendilerinde olduğunu düşünür. Dizide canlandırdığım karakter ise asla bunun böyle olmadığını tüm kadınlara gösterdi. Diziyi izleyen kadınlara direkt olarak etki etmese de canlandırdığım karakterin aldatılan bir kadına bir yol, bir fikir verdiğini sanıyorum.

"BEN DE ALDATILDIM"

Birçok kadın gibi ben de aldatıldım. Benim yaşadıklarım tabii ki farklıydı. Çocuk, aile olduğunda tepkiler elbette çok daha farklı olabiliyor."

"BU DİZİLERİN ARKASINDA İYİ BİR HİKAYE VAR"

İspanya'da son 4 yılda 20'den fazla gösterime giren Türk dizilerinin bu ülkedeki ve dünyanın farklı yerlerinde elde ettiği başarılara değinen Dere, "Bu dizilerin arkasında iyi bir hikaye, senaryo, yönetmen ve ekip var. Evrensel hikayeleri herkese ulaşabilecek şekilde anlatıyoruz. Bu yüzden insanların direkt kalbine ulaşabiliyoruz." diye konuştu.

YURT DIŞINDAN EN İYİ TEPKİLERİ İSPANYA'DAN ALDIĞINI SÖYLEDİ

İspanyol seyircisiyle 2018 yılında "Ezel" dizisiyle tanışan ve bu zamanda rol aldığı dizilerden 4'ü bu ülkede gösterilen Dere, kişisel anlamda yurt dışından en iyi tepkileri İspanya'dan aldığını söyledi.

Dere, dizi veya filmlerde hikaye ve senaryoya göre seçicilik yaptığını vurgulayarak, günün birinde İspanya'dan da bir teklif gelmesi halinde hikayeye bakmak şartıyla, bu ülkede de bir projede rol almaktan mutluluk duyacağını, Javier Bardem başta olmak üzere birlikte çalışmak istediği çok aktör olduğunu ifade etti.

"SANSÜR HER ALANDA İNSANI HER ZAMAN KISITLAYAN BİR ŞEYDİR"

İspanyol basınından gelen, özellikle cinsellik temasıyla ilgili televizyonda ve sinemada sansür sorularına da cevap veren Dere, "Sansür her alanda insanı her zaman kısıtlayan bir şeydir. Ama yaşadığımız ülke ve uymamız gereken kurallar var. Türkiye'de özellikle paralı kanallardaki dizilerde hikayeleri daha rahat anlatabiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.