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    Cansu Dere: Diyet yapmam

    Ünlü oyuncu Cansu Dere, güzelliğinin sırrını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2021 - 08:54
    • Güncelleme : 28.09.2021 - 08:58
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    Cansu Dere: Diyet yapmam

    Şu sıralar 'Sadakatsiz' dizisinde oynayan 39 yaşındaki Cansu Dere, güzelliğini genlerine borçlu olduğunu söyledi.

    Atalarından aldığı gençlik genleriyle güzel kaldığını belirten Dere, bu konuda ailesine çok şey borçlu olduğunu dile getirdi.

    DİYET YAPMAYI SEVMİYOR

    Bunun yanı sıra bol bol spor yapan ve sağlıklı beslenen oyuncu, çocuk yaştan beri tatlı besinlere ilgisinin olmadığını söyledi.

    Bol bol sebze ağırlıklı besinle tüketen Dere, hayatı boyunca diyet yapmaktan nefret ettiğini, bunun yerine az kalorili beslenmeye yöneldiğini belirtti.

    Cansu Dere: Diyet yapmam #1Cansu Dere: Diyet yapmam #2Cansu Dere: Diyet yapmam #3Cansu Dere: Diyet yapmam #4

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