Cansu Dere, La Case De Papel oyuncusuna ödül verdi

İspanya’da büyük bir hayran kitlesine sahip olan Cansu Dere, Fotogramas de Plata’da, Dizi Dalında ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü sahibine verdi.

Tiyatro ve televizyon dallarında en iyilerin ödüllendirildiği Fotogramas de Plata'da Cansu Dere sahneye çıkarak dizi dalında 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü takdim etti. Dere, ödülü La Case De Papel dizisinin yıldızı Najwa Nimri'ye verdi.

ALKIŞ TUFANI YAŞANDI

Adı İspanyolca anons edilen Dere, alkış tufanıyla sahneye çıktı. Güzel oyuncu, dünya starlarının ödül aldığı törenden önce hayranlarıyla da fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

SİYAH KUĞU

Cansu Dere ödül töreninde önde gelen isimlerle bir araya gelerek, gece boyunca sohbet etti. Sadakatsiz dizisinin başrolü, siyah sırt dekolteli elbisesiyle katıldığı kırmızı halıda da büyük bir ilgi gördü.