Cansu Dere'den bikinili tatil pozu

Başrolünde yer aldığı Sadakatsiz dizisi sezon finali yapan Cansu Dere, hemen tatile çıktı.

Sadakatsiz dizisinin Asya'sı Cansu Dere, yaz sezonunu açtı. Dizinin sezon finali yapmasının ardından tatile çıkan güzel oyuncu, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

CANSU TATİLDE

Instagram'da özel hayatıyla ilgili fazla paylaşım yapmayan Cansu Dere, son fotoğrafıyla hayranlarını şaşırttı. 40 yaşındaki güzel oyuncu, çıktığı tatilde çekilen bikinili pozunu Instagram'dan paylaştı.

2,2 milyon takipçisi olan Dere'nin bikinili pozuna bir saat içinde 150 bin beğeni geldi.