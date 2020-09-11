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- Cansu Kurtçu: 7 kere evlenme teklifi etti
Cansu Kurtçu: 7 kere evlenme teklifi etti
6 yıldır evli olan Cansu Kurtçu ve Fettah Can evlilikleriyle ilgili konuştu.
- Haber Merkezi
- 11.09.2020 - 07:42
İki ünlü şarkıcı çift Fettah Can ve Cansu Kurtçu, evliliklerinin 6’ncı yıldönümünü önceki akşam Arnavutköy’dekibir mekanda kutladı.
"YILLAR ŞAHANE GEÇTİ"
Çıkışta eşiyle el ele poz veren Fettah Can, “İlk 3 yılımız şahaneydi, sonraki 3 yıl çocuklarla daha şahane geçti” dedi.
"7 KERE ETTİ"
Cansu Kurtçu da Can’dan 7 kez evlenme teklifi aldığını açıkladı: “Fettah sağ olsun bana 7 kere evlenme teklif etti. Yedincide artık evlenelim dedim.”