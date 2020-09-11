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    Cansu Kurtçu: 7 kere evlenme teklifi etti

    6 yıldır evli olan Cansu Kurtçu ve Fettah Can evlilikleriyle ilgili konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 11.09.2020 - 07:42
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    Cansu Kurtçu: 7 kere evlenme teklifi etti

    İki ünlü şarkıcı çift Fettah Can ve Cansu Kurtçu, evliliklerinin 6’ncı yıldönümünü önceki akşam Arnavutköy’dekibir mekanda kutladı.

    "YILLAR ŞAHANE GEÇTİ"

    Çıkışta eşiyle el ele poz veren Fettah Can, “İlk 3 yılımız şahaneydi, sonraki 3 yıl çocuklarla daha şahane geçti” dedi.

    "7 KERE ETTİ"

    Cansu Kurtçu da Can’dan 7 kez evlenme teklifi aldığını açıkladı: “Fettah sağ olsun bana 7 kere evlenme teklif etti. Yedincide artık evlenelim dedim.”

    Cansu Kurtçu: 7 kere evlenme teklifi etti #1

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