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    Cansu Taşkın, makyajsız

    Alışveriş merkezinden çıkarken görüntülenen Cansu Taşkın, panik yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 22.06.2021 - 13:55
    • Güncelleme : 22.06.2021 - 13:56
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    Cansu Taşkın, makyajsız

    29 yaşındaki ünlü manken Cansu Taşkın, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

    Alışveriş turu sonrası görüntülenen manken, gazetecilerle ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

    "TATİLDEN DÖNDÜM"

    Taşkın, "Merhaba arkadaşlar tatilden döndüm. Eksiklerim vardı, onları tamamladım. Bu arada beni de makyajsız yakaladınız." dedi.

    Taşkın, kısa açıklaması sonrası vale noktasından aracını alarak alışveriş merkezinden ayrıldı.

    Cansu Taşkın, makyajsız #1Cansu Taşkın, makyajsız #2

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