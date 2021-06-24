Cansu Taşkın, makyajsız halini eleştirenlere cevap verdi

Cansu Taşkın'ın makyajsız halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

Cristiano Ronaldo'nun Instagram'dan mesaj attığı kız olarak ünlenen manken 29 yaşındaki Cansu Taşkın, kameralara makyajsız yakalanınca yine gündeme geldi.

"MAKYAJSIZ YAKALADINIZ"

Elinde poşetlerler muhabirlerle sohbet eden Taşkın, "Tatilden yeni döndüm. Eksiklerim vardı, onları tamamladım. Bu arada beni de makyajsız yakaladınız." diyerek sitem etti.

Bir süre önce sarışın olmaya karar veren ve sosyal medyada bol bol makyajlı filtreli fotoğraflar paylaşan Taşkın'ın makyajsız haline çok sayıda yorum geldi. Sosyal medyanın fenomen güzeli hakkında yapılan kötü yorumlara "Kadının kadına şiddeti" yorumunu yaptı.