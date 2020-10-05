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Cansu Tosun, bebeğiyle sporda
Oyuncu Cansu Tosun, iki aylık oğlu Marsel ile spor yaparken çekilen pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı.
- Haber Merkezi
- 05.10.2020 - 08:09
"Çukur"un 'Vartolu'su oyuncu Erkan Kolçak Köstendil ile meslektaşı Cansu Tosun, yaklaşık iki ay önce oğulları Marsel'i kucaklarına aldı.
MARSEL'LE SPOR
İlk kez anne olmanın sevincini yaşayan Tosun, oğlu Marsel ile spor yaparken çekilen karelerini sosyal medya hesabından yayınladı.
32 yaşındaki Cansu Tosun'un gönderilerine, takipçilerinden beğeni ve "Maşallah" yorumları yağdı.
Ünlü oyuncu, "Zayıflamak istediğim bölgelerime folyo sarıyorum" demişti.