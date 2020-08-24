Cansu Tosun kimdir? Cansu Tosun'un babaannesinin sağlık durumu nasıl?

Oyuncu Cansu Tosun, babaannesinin koronavirüse yakalandığını duyurdu. Peki, Cansu Tosun kimdir ve Cansu Tosun nereli? Cansu Tosun kimle evli?

İki yıl önce kendisi gibi oyuncu Erkan Kolçak Köstendil ile dünyaevine giren Cansu Tosun'un babaannesi Döne Tosun, corona virüse yakalandı.

Geçtiğimiz aylarda oğlu Marsel'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tadan Tosun, kötü haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

BABAANNESİ KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Düğününde çekilen karelerini yayınlayan Cansu Tosun, "Babaannem, dualarımız seninle... Güçlenip, çıkacaksın inşallah hastaneden" ifadelerini kullandı.

VİRÜSE KARŞI UYARDI

32 yaşındaki oyuncu, takipçilerini de "Mesafenizi koruyun, maskenizi takın. Bazen bitmiş gibi hissettiriyor bize, biliyorum ama azalmadı. Çoğalmaya hızlıca devam ediyor virüs" diyerek virüse karşı uyardı.

14 TEMMUZ 2020'DE ANNE OLMUŞTU

Cansu Tosun-Erkan Kolçak Köstendil çiftinin bebekleri Marsel, 14 Temmuz 2020 tarihinde dünyaya geldi. Doğum sonrası ilk kez paylaşımda bulunan Cansu Tosun, eşi Erkan Kolçak Köstendil ve oğlu Marsel ile olan fotoğraflarına duygusal bir not düşmüştü.

"MUCİZELERE İNAN..."

Tosun, eşi ve bebeğiyle karesini sosyal medya hesabından paylaşarak mutluluğunu dile getirerek, "Sizinle bu benzersiz anların karelerini paylaşmak istedik. 'Tarifsiz' derler ya hep, gerçekten öyleymiş... Her saniye şükretmeme sebep olan kocaman bir mucize... 41 haftanın sonunda bu mucizeye kavuştuk. Erkan; sen nasıl bir eş, sevgili, arkadaş, ruh ve babasın... Her saniyesi için şükür... Mucizelere inan... Bu yolculuğa giren ya da girmek isteyen herkese güç ve inanç diliyorum. Kolaylık ile geçsin..." demişti.

CANSU TOSUN'UN HAYATI

15 sene Alman Operası’nda bale eğitimi aldı. Daha sonra Jazz, Hip-hop ve Modern Dans eğitimi almaya başladı. 4 yaşından beri bir çok Alman markası için fotomodellik yaptı.

İlk dizisi, TRT1'de yayınlanan "Küçük Hanımefendi"de iki sezon başrol oynadı. Ardından 2012 yılında Kanal D'de yayınlanan "Kayıp Şehir" dizisinde ve sonrasında iki sezon ATV dizisi "Bugünün Saraylısı"nda rol aldı.

1 yıl yurtdışında kalıp, bu süre içinde Mike Bernardin'den ActorsSpace'de eğitim aldı. Daha sonra, Ivanna Chubbuck derslerine katıldı. Star TV'de "Göç Zamanı" dizisi ile ekranlara geri döndü. Hemen ardından FOX TV'nin "Familya" dizisinde oynadı. 2017 yılında Show TV'nin "Bir Deli Sevda" dizisinde rol aldı.

EYLÜL'DE DİZİSİ YAYINLANACAKTI

Yapımcılığını Lawrence Bender yaptığı, yönetmenliğini Amerikalı yönetmen Sonia Nassery Cole yönettiği, yurt dışında bir çok film festivallerine katılacak olan “I Am You” filmi Eylül ayında da Türkiye'de izleyiciyle buluşacaktı.

Ünlü Fransız yönetmen Luc Besson'un son filmi "Anna"da casus rolünü üstlenen Tosun, son olarak ise TRT1'in sevilen dizisi "Mehmetçik Kûtulamâre"de Fatma karakterine hayat verdi.

Cansu Tosun, kendisi gibi oyuncu olan Erkan Kolçak Köstendil ile evlidir.