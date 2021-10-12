Cansu Tosun: Kış kızıyım

Cansu Tosun, havaların soğumasından dolayı heyecanını kontrol edemediğini ifade etti.

Gardırobunu kış sezonunun trend kıyafetleriyle zenginleştiren Cansu Tosun, bütün yaz heyecanla kışın gelmesini bekledi.

Kendine modaya uygun yeni kıyafetler alan Tosun, onları giyerek kendini sokağa atıp fotoğraflar çektirdi.

"HEYECANLIYIM"

Bu kareleri de sosyal medya hesabından “Kesinlikle kış kızıyım. Bu benim sezonum. Heyecanımı kontrol edemiyorum.” diye paylaştı.