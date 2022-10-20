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    Cansu Tosun: Oğlum bir mucize

    Güzel oyuncu Cansu Tosun, oğlu ve eşiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2022 - 11:34
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 11:56
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    Cansu Tosun: Oğlum bir mucize

    Kendisi gibi oyuncu Erkan Kolçak Köstendil ile 2018 yılında nikâh masasına oturan Cansu Tosun, bir magazin dergisinin bu ayki sayısına röportaj verdi.

    Ünlü oyuncu, sosyal medyayı eğlenceli bulduğunu söyledi, oğlu ve eşiyle ilgili de samimi açıklamalarda bulundu.

    Mesleğindeki yükselişi Almanya’dan Türkiye’ye gelmesine bağlayan Cansu, “Bir kere benim kendimi keşfetmemi sağladı. İçimdeki itici güce sahip çıkmayı, peşinden gidip cesur olmayı öğretti.” dedi.

    Cansu Tosun: Oğlum bir mucize #1

    İşte ünlü oyuncunun röportajından kesitler:

    "Orada her şey oluyorum"

    "Aslında sosyal medyada sen ne almak istersen o var. Ben eğlenmek için kullanmayı tercih ediyorum. Çok duygusal yaklaşmamak lazım o dünyaya. Benim orada paylaştıklarımın o kadar kişiye ulaşabiliyor olması çok güzel bir duygu. Orada medya da paparazzi de ben olabiliyorum."

    Cansu Tosun, 2018’de evlendiği meslektaşı Erkan Kolçak Köstendil için şunları söyledi: “İkimizin de oyuncu olması birbirimize de katkı sağlıyor. Erkan’ın bakış açısı, fikirleri hep çok kıymetli.”

    Cansu Tosun: Oğlum bir mucize #2

    Cansu Tosun: Oğlum bir mucize #3

    Cansu Tosun: Oğlum bir mucize #4

    "Anda kalmayı öğrendim"

    2020’de oğlu Marsel’i kucağına alan Cansu Tosun, “Hala bakıp bakıp ‘Bu benim bir parçam mı?’ diyorum. Marsel gerçekten bir mucize. Beraber büyüyoruz. Annelik bana anda kalmayı öğretti.” diye konuştu.


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