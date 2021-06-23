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    Cansu Tosun yoga yaptı

    Oyuncu Cansu Tosun, Instagram hesabından yoga yaptığı anları paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2021 - 10:02
    • Güncelleme : 23.06.2021 - 10:34
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    Cansu Tosun yoga yaptı

    Çukur dizisinin final yapmasının ardından Vartolu rolünü canlandıran ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil ve eşi Cansu Tosun, soluğu Antalya'da aldı.

    YOGAYA BAŞLADI

    Eşi ve çocuğuyla tatil yapan 33 yaşındaki Tosun, tatil zamanlarını yoga yaparak geçirmeye başladı.

    Geçtiğimiz yıl oğlu Marsel'i kucağına alan oyuncu Cansu Tosun, Instagram hesabından yoga pozlarını paylaştı.

    Hamilelik kilolarından kısa sürede kurtulan oyuncu Cansu Tosun, fit haliyle dikkat çekti.

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