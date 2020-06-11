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- Cansu Tosun'dan 9 ay pozu
Cansu Tosun'dan 9 ay pozu
Hamileliğinin dokuzuncu ayında olan oyuncu Cansu Tosun, kaldığı otelin bahçesinde poz verdi.
- Haber Merkezi
- 11.06.2020 - 09:54
Oyuncu Cansu Tosun ile meslektaşı Erkan Kolçak Köstendil, 2 yıl aşk yaşamış, Ağustos 2018'de hayatlarını birleştirmişti.
D VİTAMİNİ ALDI
Önümüzdeki günlerde Marsel ismini verecekleri oğlunu kucağına alacak olan 9 aylık hamile oyuncu Cansu Tosun, kaldığı otelin bahçesinde güneşlendi.
Tosun'un “D vitamini almak lazım” notuyla paylaştığı bu fotoğraflarını, oyuncu eşi Erkan Kolçak Köstendil çekti.