- Haberler
- Magazin Haberleri
- Cansu Tosun'dan anne-oğul pozu
Cansu Tosun'dan anne-oğul pozu
Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında bebeği Marsel'i kucağına alan oyuncu Cansu Tosun, oğlu ile yeni pozunu paylaştı.
- Haber Merkezi
- 10.02.2021 - 07:26
2018'de evlenen Cansu Tosun-Erkan Kolçak Köstendil çifti, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Marsel'i kucaklarına alarak ilk kez anne-babalık duygusunu yaşamıştı.
Instagram hesabını aktif kullanan Tosun, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
"BENİM ARTİST"
33 yaşındaki oyuncu Tosun, oğlu Marsel ile birlikte çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınladı. Tosun, fotoğrafa "Benim artist" notunu düştü.