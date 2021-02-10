Euro
8.5705
-0.01%
Dolar
7.0657
-0.04%
Altın
418.85
0.39%
Borsa
1.544
0%
Bitcoin
328.000
1.23%
EXEN Coin
16.16
5.34%
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Cansu Tosun'dan anne-oğul pozu

    Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında bebeği Marsel'i kucağına alan oyuncu Cansu Tosun, oğlu ile yeni pozunu paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 10.02.2021 - 07:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cansu Tosun'dan anne-oğul pozu

    2018'de evlenen Cansu Tosun-Erkan Kolçak Köstendil çifti, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Marsel'i kucaklarına alarak ilk kez anne-babalık duygusunu yaşamıştı.

    Instagram hesabını aktif kullanan Tosun, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

    "BENİM ARTİST"

    33 yaşındaki oyuncu Tosun, oğlu Marsel ile birlikte çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınladı. Tosun, fotoğrafa "Benim artist" notunu düştü.

    Cansu Tosun dan anne-oğul pozu #1

    Cansu Tosun dan anne-oğul pozu #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir