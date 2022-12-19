Cansu Tosun'dan minili poz

Güzel oyuncu Cansu Tosun, son olarak siyah file çorabıyla poz verdi.

Uzun zamandır ekranlarda göremediğimiz Cansu Tosun, Instagram sayfasından paylaştığı gönderilerle takipçileriyle iletişimi koparmıyor.

Cansu Tosun, son olarak mini kostümüyle kamera karşısına geçti. ünlü oyuncunun pozuna takipçilerinden beğeni yağdı.

"Estetiksiz bir ben kaldım"

Güzel oyuncu, geçtiğimiz haftalarda ise Nişantaşı’nda kameralara yansımıştı. Basın mensuplarıyla ayak üstü sohbet eden Cansu Tosun, estetiksiz tek oyuncu kendisinin olduğunu iddia etmişti.

Yüzünde hiçbir müdahale olmadığını söyleyen Tosun "Tabii bir rol için değişmek gerekir, dudağınızın şişmesi gerekir" ifadelerini kullanmıştı

Cansu Tosun, kendisi gibi oyuncu olan Erkan Kolçak Köstendil ile 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu evliliklerini bebekle taçlandıran ikili, oğulları Marsel'i geçen yıl temmuz ayında kucaklarına almıştı.