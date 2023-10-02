Cansu Tosun'dan yasak aşk açıklaması Evli babası Serenay Sarıkaya'nın annesiyle yakalanan oyuncu Cansu Tosun konuştu.

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Geçtiğimiz günlerde Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun, Nişantaşı sokaklarında yakalanmıştı. Yasak aşk magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı.

Ünlü oyuncu Cansu Tosun'un annesi Serpil Tosun, yasak aşk iddialarının doğru olduğunu belirtmişti. Yasak aşk, oyuncu Cansu Tosun'a soruldu.

"Bana benimle ilgili sorular sorabilirsiniz"

Cansu Tosun ise olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. Oyuncu Cansu Tosun'la karşılaşan muhabirler, babasının yaşadığı yasak aşkı ünlü oyuncuya sordu. Soru karşısında gerilen Cansu Tosun, "Bu mesleği ben seçtim, bana benimle ilgili sorular sorabilirsiniz." dedi.

Yaşam koçu

Annesi Ümran Seyhan, Serenay Sarıkaya henüz 6 yaşındayken Serenay'ın babası Mustafa Sarıkaya'dan boşanarak hayatını Antalya'da devam ettirmişti. Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan, felsefe mezunu olup psikoterapi eğitimi de almış. Sarıkaya'nın annesi aktif olarak yaşam koçluğu yapıyor.