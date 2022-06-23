Cara Delevingne - Amber Heard öpüşme görüntüleri

Amber Heard'ün, Johnny Depp ile evli olduğu dönemde Cara Delevingne ile öpüşürken görüntüleri ortaya çıktı.

Dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp'le iki yıl evli kalan ve Depp'ten olaylı bir şekilde boşanan Amber Heard, gündemden düşmüyor.

Amber Heard’ün, Johnny Depp ile evli olduğu dönemde Cara Delevingne ile ilişki yaşadığı iddiaları uzun zamandır konuşuluyordu. Hatta bu ilişkide Elon Musk'un da olduğu gündeme geliyordu.

Öpüşme fotoğrafları ortaya çıktı

Üçlü ilişki iddiasıyla gündemde olan Cara Delevingne ve Amber Heard’ün öpüşme pozları internete sızdı.